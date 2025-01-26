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حميد الشاعري يكشف عن إصابته بمرض السكري (فيديو)

12:58 م الأحد 26 يناير 2025

حميد الشاعري

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كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان حميد الشاعري عن إصابته بمرض السكري خلال لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج (ضيفي).

وجاء ذلك عندما عرض عليه "الدمرداش" تناول أكلة "المبكبكة" الليبية، ليرد "حميد" قائلاً: "مش عايز اتقل لأني مريض سكر"، مشيرا إلى حرصه على الحفاظ على النظام الغذائي الخاص به.

وشهد اللقاء حديث حميد عن مشواره الفني وعلاقته بنجوم الوسط الغنائي والموسيقي.

الفنان حميد الشاعري طرح مؤخرا أغنية "جوانا حنين"، وهي من كلمات هيثم نبيل وكريم سامي، وغناء وألحان وتوزيع حميد الشاعري.

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حميد الشاعري مرض السكري معتز الدمرداش
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