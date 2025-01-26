31 يناير.. رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في شرم الشيخ

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي بمدينة شرم الشيخ يوم 31 يناير الجاري.

ونشر "صبري" الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "حبايبي في شرم الشيخ مستنيكم في سوهو سكوير يوم ٣١ يناير عشان نغني ونحتفل سوا".

جدير بالذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

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