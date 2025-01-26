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نجلاء بدر عن نادية الجندي: حقها تضايق من الهجوم وإحنا مش هنفضل شباب على طول (فيديو)

12:08 م الأحد 26 يناير 2025

الفنانة نادية الجندي

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كتبت- نوران أسامة:

أكدت الفنانة نجلاء بدر دعمها للفنانة نادية الجندي، بعد تعرضها لانتقادات بسبب إطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها بفستان مكشوف البطن، أثناء مشاركتها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards".

وقالت نجلاء خلال لقائها في برنامج "عرب وود": "حقها تضايق، مش من الصور، لكن من رد الفعل والهجوم اللي حصل عليها، إحنا مش هنفضل شباب على طول، المهم إحنا بنقدم فن حلو ولا لأ، دا اللي يهم المشاهد".

وأضافت: "لكن أنا كبرت أو صغرت أو عجزت، دي حاجة تخصني أنا، يعني هتعيبوا في إيه؟ في خلق ربنا؟ دا خلقة ربنا يا جماعة".

يذكر أن الفنانة نجلاء بدر تشارك في مسلسل "سراب"، الذي عُرض مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، ويشاركها البطولة: خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، جيهان الشماشرجي، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد.

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