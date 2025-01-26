5 ملايين جنيه.. أحمد سعد يفتح مزادا على بالطو حفل "Joy Awards"

كتب- مروان الطيب:

أعلن الفنان أحمد سعد، عن فتحه مزاد على البالطو الذي حضر به فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض، وتسبب في جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحل أحمد سعد ضيفًا على برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمعروض على قناة "Mbc مصر"، وكشف خلاله عن نيته لوضع البالطو الذي يملكه في مزاد علني، وقال: "البالطو ده أنا هفتح مزاد عليه وأي فلوس هتيجي هتبرع بيها لصالح مستشفى 57357".

وتابع: "وده البالطو الأشهر على السوشيال ميديا وغالي أوي معدي الـ 20 ألف دولار، يعني حوالي مليون جنيه، وأنا هبدأ المزاد عليه بـ 5 مليون جنيه عشان أنا لبسته وشهرته، وزي ما هيتباع فلوسه هتروح للمستشفى".

وكان الظهور الأخير للفنان أحمد سعد، بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض، وسط حضور ضخم لأبرز النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، وظهر بلوك غريب كعادته مرتديًا "حلق" و"بالطو"، وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية على اللافندر كاربت.

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