تركي آل الشيخ ينشر صورة مع عمرو دياب: الوجه الجديد في عالم الأغنية العربية.. والأخير يعلق

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، صورة جمعته مع "الهضبة" عمرو دياب وعدد من نجوم الفن وصناعه.

وشارك "آل الشيخ" الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "مع الفنان الشاب عمرو دياب، الوجه الجديد في عالم الأغنية العربية، الذي أتنبأ له بمستقبل باهر خلال الثلاثين سنة القادمة، ومع مجموعة من الأصدقاء الذين سعدت برؤيتهم اليوم".

ورد عليه الهضبة: "متعودين منك دعم المواهب الشابة، وفي انتظار دعمك للـ ٣٠ سنة القادمة، شكراً يا أبو ناصر على حسن الضيافة".

وكان الفنان عمرو دياب حرص على حضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025، الذي أقيم في الرياض 18 يناير الجاري، كما تواجد أيضا في دبي قبل يومين وأعلن تعاقده على مشروع استثماري جديد.

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