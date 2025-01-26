مسلسلات رمضان 2025.. ماذا قال أحمد مجدي عن تعاونه مع ريهام حجاج في "أثينا"؟

ماذا قال أحمد مجدي عن تعاونه مع ريهام حجاج في أثين

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان أحمد مجدي، عن مشاركته الفنانة ريهام حجاج بطولة مسلسل "أثينا"، المقرر مشاركته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وحل أحمد مجدي ضيفًا على برنامج "عرب وود"، وتطرق خلال حديثه عن تعاونه مع الفنانة ريهام حجاج، وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن مشاركته الفنانة ريهام حجاج في مسلسل "أثينا" قال: "الحقيقة كانت مفاجأة على المستوى الإنساني، والفني والأدبي والأخلاقي، وإزاي هي شخص ظريف كده، مكنتش أعرفها خالص يعني، واتقابلنا مرة كده في مولانا مع أبويا زمان، بس مكنتش أعرفها خالص، سعيد أوي بالتعاون ده، وكسبت صديقة وزميلة على مستوى راقي جدًا".

وتواصل الفنانة ريهام حجاج تصوير مسلسلها الجديد "أثينا" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، والمسلسل مكون من 15 حلقة من إنتاج الشركة المتحدة.

وتحدثت ريهام حجاج عن كواليس مسلسل "أثينا" خلال وجودها ضيفة على برنامج "سبوت لايت"، المعروض على قناة صدى البلد، وقالت إنها حرصت على المشاركة في موسم رمضان بمسلسل من 15 حلقة، نظرًا لرغبتها في الاستمتاع بطقوس الشهر الكريم.

ويشارك الفنانة ريهام حجاج بطولة مسلسل "أثينا" مجموعة من نجوم الفن، وهم: أحمد مجدي، عمر السعيد، نبيل عيسى، سوسن بدر، محمود قابيل، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وعرض للفنان أحمد مجدي مؤخرًا مسلسل "سراب" وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة، وسط نخبة من النجوم، وهم: خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، جيهان الشماشرجي، أحمد وفيق، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد.

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