"أمي ماتت".. الفنان الشاب كريم سامي مغاوري يعلن وفاة والدته

كتب- محمد فتحي:

أعلن الفنان الشاب كريم مغاوي، نجل الفنان سامي مغاوري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن وفاة والدته.

وكتب الفنان الشاب كريم مغاوري عبر حسابه "فيسبوك": "أمي ماتت أشهد أن لا إله الله وأن سيدنا محمد رسول الله إنا لله وأنا اليه راجعون".

يذكر أن الفنان كريم سامي مغاوري، ابن الفنان سامي مغاوري، كشف في وقت سابق، عن تعرض والدته لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى.

وكتب كريم عبر حسابه على "فيس بوك": "نقلنا أمي إلى المستشفى، دعواتكم بالشفاء يا أهل الخير."

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامي مغاوري، فيلم "المستريحة"، ويظهر فيه كضيف شرف، وشارك بطولة الفيلم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبدالقوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.