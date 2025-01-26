نسرين طافش جريئة وهاجر أحمد أمام الأهرامات.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هاجر أحمد

ظهرت الفنانة هاجر أحمد أمام الأهرامات في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حفيدة الفراعنة وحاملة تراثهم".

دنيا سمير غانم

نشرت النجمة دنيا سمير غانم، صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "السعادة هي تشغيل أغنية تحبها بصوت عالي كما تريد".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ميرهان حسين

حرصت الفنانة ميرهان حسين، على إبراز إطلالتها الأخيرة في حفل "جوي أوردز"، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كان ممتعا".

ساندي

ظهرت الفنانة ساندي، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحة، صورة من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من الدروس المستفادة.. اللي اتعود يدي بيبقى تقيل عليه أوي أنه ياخد ولو حاجة بسيطة، واللي اتعود ياخد يوم ما بيدي أبسط الأشياء، بيحس أنها كتير وخسارة".

منة شلبي

ظهرت الفنانة منة شلبي بصحبة الفنانة الكبيرة نادية الجندي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأسطورة، الحب الحب الحب، الله يحفظها".

نوال الزغبي

شاركت المطربة نوال الزغبي، متابعيها صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هل تعلم كم أفتقدك؟".

نجلاء بدر

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بفستان زفاف أبيض، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تحلم بحياتك.. عيش حلمك".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة أنيقة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، استخدمت خلالها الذكاء الاصطناعي.