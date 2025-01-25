من كواليس مسلسل "العتاولة".. أحمد السقا يهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده

كتب- مروان الطيب:

حرص النجم أحمد السقا، على تهنئة الفنان الكبير، صلاح عبد الله بعيد ميلاده الـ 70 هذا العام، الذي يوافق اليوم السبت الموافق 25 يناير، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام".

ونشر السقا صورة تجمعه بالفنان صلاح عبد الله من كواليس تصوير مسلسل "العتاولة"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وكتب: "كل سنة وأنت طيب صاصا، صاحبي وأخويا وأبويا، ربنا يديلك الصحة ويخليك لينا، بس انسى موضوع الشعر ده، دي لعبتي".

وأشاد الفنان الكبير، صلاح عبد الله مؤخرًا بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض، بحضور نخبة كبيرة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، وكتب عبر حسابه الرسمي على "X": "كلمة حق إيه الروعة دي شكلًا موضوعًا وتنظيمًا، فعلًا حفل عالمي لا يقل عن أعظم الاحتفالات والمهرجانات العالمية، إنه درة موسم الرياض".

يذكر أن، الفنان صلاح عبدالله يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان أحمد داود، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر مشاركتهما ضمن موسم دراما رمضان 2025.





اقرأ أيضا:

إياد نصار لـ"مصراوي": أقدم الكوميديا في "من أيام الجيزة" وأحضر "الأرض السوداء"

بعد أنباء طلاق نانسي عجرم.. كيف علق الجمهور على رسالتها الأخيرة المثيرة للجدل؟