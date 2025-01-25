تصدرت التريند بسبب التنمر.. 20 صورة للفنانة رانيا فريد شوقي

محمد ثروت يكشف عن صور جديدة مع نجوم الفن من كواليس حفل توزيع جوائز "Joy

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة رانيا فريد شوقي، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول مقاطع فيديوهات على نطاق واسع من حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض، ظهرت خلالها بعد التعديل على ملامحها في محاولات البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التنمر عليها.

وأثارت الفيديوهات استياء جمهور ومحبي الفنانة رانيا فريد شوقي الذين دافعوا عنها مؤكدين أن الفيديوهات تم تداولها من أجل تشويه صورة الفنانة من قبل بعض المغرضين.

وكانت آخر مشاركات الفنانة رانيا فريد شوقي بمسرحية "مش روميو وجوليت" وسط بطولة عدد من نجوم المسرح وهم علي الحجار، ميدو عادل، عزت زين، دينا النشار، إخراج عصام السيد.

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