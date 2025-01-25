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تصدرت التريند بسبب التنمر.. 20 صورة للفنانة رانيا فريد شوقي

10:24 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي بإطلالة شبابية
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي بالحجاب
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي بالشال الفلسطيني
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي تستمتع بعطلتها الصيفية
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي تغازل جمهورها
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي على إنستجرام
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي في مهرجان الفيوم السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة رانيا فريد شوقي على إنستجرام
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي مع الفنانة سميرة محسن
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي من اللافندر كاربت في حفل جوي أوورد
  • عرض 21 صورة
    الفنانة رانيا فريد شوقي
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي من حفل جوي أوورد
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي من كواليس مسرحية مش روميو وجوليت
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي من كواليس مهرجان الفيوم السينمائي
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي
  • عرض 21 صورة
    رانيا يوسف من ختام مهرجان المسرح العربي
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي من أمام المعهد العالي للفنون المسرحية
  • عرض 21 صورة
    رانيا فريد شوقي مع علي الحجار وميدو عادل
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كتب- مروان الطيب:
تصدرت الفنانة رانيا فريد شوقي، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول مقاطع فيديوهات على نطاق واسع من حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض، ظهرت خلالها بعد التعديل على ملامحها في محاولات البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التنمر عليها.

وأثارت الفيديوهات استياء جمهور ومحبي الفنانة رانيا فريد شوقي الذين دافعوا عنها مؤكدين أن الفيديوهات تم تداولها من أجل تشويه صورة الفنانة من قبل بعض المغرضين.

وكانت آخر مشاركات الفنانة رانيا فريد شوقي بمسرحية "مش روميو وجوليت" وسط بطولة عدد من نجوم المسرح وهم علي الحجار، ميدو عادل، عزت زين، دينا النشار، إخراج عصام السيد.

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رانيا فريد شوقي Joy Awards الرياض
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