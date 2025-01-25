"نيو لوك"..ريهام حجاج تخطف الأنظار من أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ريهام حجاج، عن صورة ولوك جديد لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وأطلت ريهام على جمهورها بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها وكتبت: "لوك جديد".

وتواصل الفنانة ريهام حجاج تصوير مسلسلها الجديد "أثينا" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، والمسلسل مكون من 15 حلقة من إنتاج الشركة المتحدة، وتجسد خلاله شخصية صحفية.

ويشارك الفنانة ريهام حجاج بطولة مسلسل "أثينا" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد مجدي، عمر السعيد، نبيل عيسى، سوسن بدر، محمود قابيل، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان ريهام حجاج في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "صدفة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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