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مي عمر بملابس الجيم من أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"

07:59 م السبت 25 يناير 2025
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    مي عمر ومحمد سامي يستمتعان بوقتها في إيطاليا
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    مي عمر ومحمد سامي
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    مي عمر ومحمد سامي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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    مي عمر
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    مي عمر ومحمد سامي بإحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر
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    المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر
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    مي عمر ومحمد سامي من أحد المناسبات
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    مي عمر ومحمد سامي من حفل جوي أوورد
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    المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر
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    مي عمر في جلسة تصوير ساحرة بحفل جوري أوردز (4)
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    مي عمر في جلسة تصوير ساحرة بحفل جوري أوردز (5)
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    مي عمر في حفل بيلبورد عربية
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    مي عمر
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    مي عمر من داخل أحد القطارات في لندن
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    مي عمر
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    مي عمر
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    مي عمر من إحدى جلسات التصوير
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    مي عمر
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    الفنانة مي عمر
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    مي عمر على متن طائرة خاصة
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    مي عمر مع الممثل أندرو جارفيلد
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كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة مي عمر، مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلاله بملابس الجيم وكتبت: "تحويل العرق إلى قوة، التقدم ليس سهلًا دائمًا، ولكنه يستحق".

وكان الظهور الأخير للفنانة مي عمر في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض، وفوز مسلسلها "نعمة الأفوكاتو" بجائزة "أفضل مسلسل مصري"، وسط سعادة غامرة من فريق عمل المسلسل على رأسهم المخرج محمد سامي.

ويعرض للفنان مي عمر حاليًا بالسينمات فيلم "بضع ساعات في يوم ما" ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، محمد سلام، رواية محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

وتنتظر الفنانة مي عمر عرض مسلسلها "إش إش" ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، ويشاركها البطولة كل من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن، الفنانة مي عمر تشارك بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مي عمر من أحدث ظهور على السوشيال ميديا

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