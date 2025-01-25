مي عمر بملابس الجيم من أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"

بعد 27 يوما من وفاة والده.. محمد عدوية يحيي حفلا غنائيا بالشروق (صور)

"لو السقا موجود كنت بوست إيده".. أول تعليق من علاء مرسي على تقبيله يد

محمد ثروت يكشف عن صور جديدة مع نجوم الفن من كواليس حفل توزيع جوائز "Joy

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة مي عمر، مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلاله بملابس الجيم وكتبت: "تحويل العرق إلى قوة، التقدم ليس سهلًا دائمًا، ولكنه يستحق".

وكان الظهور الأخير للفنانة مي عمر في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض، وفوز مسلسلها "نعمة الأفوكاتو" بجائزة "أفضل مسلسل مصري"، وسط سعادة غامرة من فريق عمل المسلسل على رأسهم المخرج محمد سامي.

ويعرض للفنان مي عمر حاليًا بالسينمات فيلم "بضع ساعات في يوم ما" ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، محمد سلام، رواية محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

وتنتظر الفنانة مي عمر عرض مسلسلها "إش إش" ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، ويشاركها البطولة كل من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن، الفنانة مي عمر تشارك بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

رمضان 2025.. 18 صورة من كواليس تصوير مسلسل "جودر 2"

إياد نصار لـ"مصراوي": أقدم الكوميديا في "من أيام الجيزة" وأحضر "الأرض السوداء"