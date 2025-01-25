محمد ثروت يكشف عن صور جديدة مع نجوم الفن من كواليس حفل توزيع جوائز "Joy Awards"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد ثروت، عن صور جديدة من كواليس حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم في الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

ونشر ثروت الصور التي تجمعه بعدد من نجوم الوسط الفني عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "الجامدين من مهرجان جوي أوورد"، وكان من ضمن الحضور كريم محمود عبد العزيز، أحمد حلمي، أكرم حسني، تامر حبيب، كريم عفيفي، حسين فهمي، هنا الزاهد، لميس الحديدي، عمرو أديب، باسم سمرة، خالد سليم، نور النبوي، وليد توفيق، مصطفى خاطر، إياد نصار، منذر رياحنة، حمدي الميرغني، محمد رجب، وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية معهم.

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، الفنان محمد ثروت يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "أهل الخطايا"، مسلسل "عقبال عندكم"، ومسلسل "عايشة الدور" وسيتم عرضهم خلال موسم مسلسلات رمضان 2025، وعلى شاشة السينما يشارك ببطولة فيلم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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