"لو السقا موجود كنت بوست إيده".. أول تعليق من علاء مرسي على تقبيله يد هنيدي

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان علاء مرسي، عن تقبيله يد الفنان محمد هنيدي في عقد قران ابنته مريم الذي أقيم في شهر مايو 2024، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وحل علاء مرسي ضيفًا على برنامج "مع نزار"، تقديم الإعلامي العراقي، نزار الفارس المذاع على القناة العراقية "الرابعة"، وتطرق خلال حديثه للعديد من الموضوعات، منها علاقته بنجوم الوسط الفني، وتفاصيل إصابته بالسرطان، إلى جانب كواليس وأسرار عن حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن تقبيل يد محمد هنيدي من عقد قران ابنته مريم قال: "بوست إيد محمد هنيدي لأنه صاحبي وأخويا وأبوس إيده وراسه أنا بحبه، تقبيل الرأس أو اليد لصديقي وأخي أتربينا على ده من مشايخنا أنا راجل صوفي، لو أحمد السقا موجود كنت بوست إيده، اللقطة بس اتصورت هم مصوروش ليه وأنا ببوس إيد صلاح عبد الله".

يذكر أن، الفنان علاء مرسي يشارك بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، وهم مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، مسلسل "عقبال عندكم" بطولة الفنان حسن الرداد، ومسلسل "قلع الحجر 2" بطولة الفنان محمد رياض.

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