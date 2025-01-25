وصفتها بالأسطورة.. نادية الجندي ترد على منة شلبي

كتب- مروان الطيب:

ردت النجمة نادية الجندي، على الفنانة منة شلبي بعدما مقابلتهما صدفة بأحد الأماكن، وقامت منة شلبي بوصفها بـ "الأسطورة".

وأعادت نادية الجندي الصورة التي جمعتهما عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "حبيبتي منة شلبي، متابعة خطواتك ومبروك نجاح فيلمك الهوى سلطان، من نجاح لنجاح، وبتمنى لك التوفيق في كل أعمالك، بحبك أوي أوي".

وكان الظهور الأخير للثنائي نادية الجندي ومنة شلبي بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض، وشهد حضور عدد ضخم من أبرز النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وكانت آخر مشاركات الفنانة نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.

يذكر أن، الفنانة منة شلبي تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، وفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، أسماء جلال، مايان السيد، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

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