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بعد 27 يوما من وفاة والده.. محمد عدوية يحيي حفلا غنائيا بالشروق (صور)

04:48 م السبت 25 يناير 2025
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    محمد عدوية حفل مدينة الشروق (1)
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    محمد عدوية حفل مدينة الشروق (4)
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    محمد عدوية حفل مدينة الشروق (5)
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    محمد عدوية حفل مدينة الشروق (6)
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    محمد عدوية حفل مدينة الشروق (8)
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    محمد عدوية حفل مدينة الشروق (9)
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    محمد عدوية حفل مدينة الشروق (7)
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كتبت - نوران أسامة:

أحيا المطرب محمد عدوية، أولى حفلاته الغنائية بمدينة الشروق، وذلك بعد وفاة والدة المطرب الراحل أحمد عدوية بـ 27 يوما.

وعقب صعود محمد عدوية الحفل، طلب من محبيه الدعاء لوالده الراحل بالرحمة والمغفرة.

كما حرص عدوية على اصطحاب نجله "أحمد" بالحفل وإلتقط صورا تذكارية معه خلال تواجده على خشبة المسرح مع الجمهور.

وقدم محمد عدوية بالحفل عددا من الأغاني منها "يا جدع يا دلع" ، "دي اللي خدتني مني" ،"المولد " ،"الطيب أحسن"، وغيرها.

يذكر أن، المطرب أحمد عدوية رحل عن عالمنا في 29 ديسمبر 2024. وكانت آخر أغانيه هي أغنية "على وضعنا" التي غناها مع النجم محمد رمضان وهي من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير.

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محمد عدوية مدينة الشروق أحمد عدوية نجوم الفن
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