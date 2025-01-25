منة فضالي: "اللي كنت فاكراهم أصحاب هم أكتر ناس وجعوني وأذوني"

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرضها للغدر والأذية من أصحابها.

وكتبت منة، عبر حسابها على فيسبوك: "أوعى تصدق بالصداقة وعشرة العمر.. أوعى، دول أكتر ناس غدارة ومؤذية، وأول ناس تطعنك في ظهرك، كلمة عشرة العمر دي بقيت كتير على اللي يستاهلها".

وتابعت: " العيش والملح مبقاش ليهم مكان في الزمن ده.. كله بتاع مصلحته، بس اللي يحزن لما تكون مأمن ومش مخون وده ناتج أنك متربي كويس أوي بس اللي قدامك أصفر و سواد من جواه لأن هما كدة أصل بس مكناش شايفينهم".

واستكملت: " اللي عاوزه أقوله إني أكتر حد أتخم في اللي حواليه واللي كنت فاكراهم أصحاب هم أكتر ناس وجعوني وأذوني، بس أنا مش هتغير وهفضل زي ما اتربيت جدعة و صادقة ونظيفة وأبيض".

وأضافت: "ومهما كان اللي حواليا عمري ما هتغير هفضل منة، وربنا كبير أوي وكله مردود..الحمد لله على نعمة التصالح مع النفس وإكتفاء الذات".

وتشارك منة فضالي في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.



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