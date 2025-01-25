رمضان 2025.. القناة العارضة لـ مسلسل "الحلانجي" حصريا

كتب- هاني صابر:

أعلنت قناة "النهار" عرض مسلسل "الحلانجي" حصريا عبر قناتها في موسم دراما رمضان 2025.

وتواصل القناة، عرض البرومو التشويقي للمسلسل، عبر شاشتها خلال الأيام الجارية ترويجا للعمل.

كما نشرت القناة، البرومو عبر حسابها على إنستجرام، وحمل تعليق: "لما الحلانجي يدخل اللعبة، مفيش قوانين.. أكشن، اشتباكات، ومفاجآت تكسر التوقعات.. تابعوا أقوى أحداث مسلسل الحلانجي اللي هيقلب الموازين".

مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، آيتن عامر، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.



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