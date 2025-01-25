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رمضان 2025.. 18 صورة من كواليس تصوير مسلسل "جودر 2"

03:32 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 18 صورة
    كواليس تصوير جودر 2 (1)
  • عرض 18 صورة
    أحمد بدير
  • عرض 18 صورة
    نور اللبنانية - جودر 2
  • عرض 18 صورة
    نور اللبنانية (2)
  • عرض 18 صورة
    نور اللبنانية
  • عرض 18 صورة
    تارا عماد
  • عرض 18 صورة
    ياسر جلال - جودر 2
  • عرض 18 صورة
    ياسر جلال (2)
  • عرض 18 صورة
    ياسر جلال 3
  • عرض 18 صورة
    نور ومحمد علي رزق
  • عرض 18 صورة
    ياسر جلال مع فريق عمل جودر 2
  • عرض 18 صورة
    ياسر جلال وأحمد فتحي
  • عرض 18 صورة
    ياسر جلال
  • عرض 18 صورة
    ياسر جلال وجيهان الشماشرجي
  • عرض 18 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 18 صورة
    ياسمين رئيس
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كتب- هاني صابر:

كشفت قناة الحياة، عن صورا من كواليس تصوير مسلسل"جودر 2" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت القناة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "كواليس مسلسل جودر مع النجوم ياسر جلال وياسمين رئيس ونور على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "جودر" حول استمرار معاناة جودر مع أعدائه والمؤامرات التي تحاك ضده، ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز.

مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس وجيهان شماشرجي ووفاء عامر ووليد فواز وغادة طلعت وعايدة رياض وتارا عماد وآخرون، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

يذكر أن، الجزء الأول من مسلسل "جودر" عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ونسب مشاهدة مرتفعة.

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