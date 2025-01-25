رمضان 2025.. 18 صورة من كواليس تصوير مسلسل "جودر 2"

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كتب- هاني صابر:

كشفت قناة الحياة، عن صورا من كواليس تصوير مسلسل"جودر 2" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت القناة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "كواليس مسلسل جودر مع النجوم ياسر جلال وياسمين رئيس ونور على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "جودر" حول استمرار معاناة جودر مع أعدائه والمؤامرات التي تحاك ضده، ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز.

مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس وجيهان شماشرجي ووفاء عامر ووليد فواز وغادة طلعت وعايدة رياض وتارا عماد وآخرون، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

يذكر أن، الجزء الأول من مسلسل "جودر" عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ونسب مشاهدة مرتفعة.

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