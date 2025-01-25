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رمضان 2025.. القناة العارضة لـ مسلسل "حياة أو موت" حصريا

03:05 م السبت 25 يناير 2025

مسلسل حياة أو موت

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كتب- هاني صابر:

كشفت قناة "النهار"، عن عرض مسلسل "حياة أو موت" حصريا عبر قناتها في موسم دراما رمضان 2025.

وتواصل القناة، عرض البرومو التشويقي للمسلسل، عبر شاشتها خلال الأيام الجارية ترويجا للعمل.

مسلسل "حياة أو موت" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسد "حنان"بالعمل شخصية دكتورة اسمها حياة أبو راضي وتتهم بجريمة قتل وتدخل في العديد من الأزمات.

"حياة أو موت" تتكون أحداثه من 15 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، أحمد عنان، وآخرين، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، ةإخراج هاني حمدي.

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مسلسل حياة أو موت رمضان 2025 دراما رمضان 2025
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