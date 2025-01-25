بطلة "سك على بناتك".. إجلال زكي ضيفة "كلام الناس" مع ياسمين عز

كتبت- منى الموجي:

تستضيف المذيعة ياسمين عز في السادسة مساء اليوم السبت 25 يناير، في حلقة جديدة من برنامجها "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر، الفنانة إجلال زكي، بطلة مسرحية "سك على بناتك" مع النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس.

وأعلنت قناة MBC مصر عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام عن ضيف حلقة اليوم، ونشرت صورة لـ إجلال من المسرحية، مصحوبة بالتعليق التالي: "الفنانة إجلال زكي بطلة مسرحية (سك على بناتك) في أول ظهور لها على الشاشة.. قصص وأسرار وحكايات، الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج كلام الناس.. السادسة مساءً على MBC مصر".

إجلال زكي شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ووقفت أمام كبار نجوم الفن، من بين أعمالها: فيلم "رجل بمعنى الكلمة" مع النجم محمود ياسين، مسرحية "سك على بناتك" بطولة النجم فؤاد المهندس، مسلسل "هي والمستحيل" مع الفنانة صفاء أبو السعود.

كما شاركت في بطولة مسلسل عائلة الأستاذ شلش مع الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة ليلى طاهر، فيلم أشياء ضد القانون للنجمين محمود ياسين ومديحة كامل، وفيلم لعنة الزمن بطولة "الملك" فريد شوقي، والنجمة بوسي.