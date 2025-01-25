إيرادات الجمعة.. "الهنا اللي أنا فيه" الثاني و"6 أيام" في المركز الثالث

"أهداه صقر من الذهب الخالص".. تركي آل الشيخ يحتفي بحفل هانز زيمر في الرياض

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 10 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الدشاش، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، مين يصدق، بضع ساعات في يوم ما، سنووايت، 6 أيام، سكر 2، وحققت أمس الجمعة 24 يناير، إيرادات بلغت 6 ملايين و775 ألفا و528 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الدشاش

احتل فيلم الدشاش صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول محققا 2 مليون و208 آلاف و640 جنيها.

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثاني فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا مليونا و61 ألفا و935 جنيها.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

6 أيام

فاز بالمركز الثالث فيلم 6 أيام، بعد تحقيقه مليونا و46 ألفا و221 جنيها.

"6 أيام" تأليف وائل حمدي، إخراج كريم شعبان، بطولة أحمد مالك، آية سماحة.

الحريفة 2

وذهب المركز الرابع لفيلم الحريفة 2- الريمونتادا، والذي حقق 971 ألفا و770 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

بضع ساعات في يوم ما

وحصل فيلم "بضع ساعات في يوم ما" على المركز الخامس، بعد تحقيقه 875 ألفا و135 جنيها.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، محققا 499 ألفا و989 جنيها.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تأليف محمد الحسيني وشاركه الكتابة مخرج الفيلم خالد منصور، إنتاج رشا حسني ومحمد حفظي، بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم.

سكر 2

وفي المركز السابع يأتي الجزء الثاني من فيلم سكر "سكر.. سبعبع وحبوب الخرزيز" بعد تحقيقه 86 ألفا و107 جنيهات.

"سكر.. سبعبع وحبوب الخرزيز" سيناريو وحوار هبة مشاري حمادة، إخراج تامر المهدي، بطولة ماجدة زكي، حلال الترك، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام.

الهوى سلطان

وجاء فيلم الهوى سلطان في المركز الثامن، محققا 21 ألفا و516 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

سنووايت

وفاز فيلم سنووايت بالمركز التاسع، وحقق 2338 جنيها.

"سنووايت" تأليف وإخراج تغريد عبدالمقصود، بطولة مريم شريف، نهال نبيل، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم ظهر بعضهم كضيف شرف، بينهم: كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد جمعة وصفوة.

مين يصدق

واحتل المركز العاشر والأخير فيلم مين يصدق، وحقق 1877 جنيها.

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.