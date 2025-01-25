هاجر أحمد تنشر صورا أمام الأهرامات..وتعلق: "حفيدة الفراعنة وحاملة تراثهم"

إيرادات الجمعة.. "الهنا اللي أنا فيه" الثاني و"6 أيام" في المركز الثالث

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها أمام الأهرامات من أحدث ظهور.

ونشرت هاجر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حفيدة الفراعنة وحاملة تراثهم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ملكة جمال العالم كله، منورة الأهرامات يا قمر القمرات، إيه الجمال ده، الجميلة، ملكة جمال العالم كله، جميلة يا هاجر".

وكانت آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "المعلم" الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، وقام بطولته مصطفى شعبان، أحمد بدير، سهر الصايغ، انتصار، عبد العزيز مخيون، منذر رياحنة، سلوى خطاب، وإخراج مرقس عادل.

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