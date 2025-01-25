نادية الجندي: "أنا زي السمكة مقدرش أخرج من المياه"

كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة نادية الجندي، إن ما يسعدها ويضفي البهجة على حياتها، هو التواجد في الفعاليات الفنية وسط نجوم الفن، وتشاهد أصدقائها الفنانين أثناء استلام الجوائز، وأن ذلك يعد بمثابة حياة لها، لافتة إلى أنها بدأت الفن بعمر الـ 13 عاما وهي تلميذة بالمدرسة.

وقالت نادية، ببرنامج "سبوت لايت": "أنا زي السمكة مقدرش أخرج من المياه، لازم أعيش في أجواء كلها فن ومهرجانات ودي الحاجة الوحيدة اللي بتسعدني في حياتي».

وعن أحلامها، أوضحت نادية الجندي: "بحلم إن الوطن العربي يعيش في سلام وآمان، ودي أهم أمنية عندي".

وبشأن إمكانية تجسيد حياتها في عمل فني،أضافت: "قصة حياتي صعبة جدًا .. هتوجعكم أوي.. مجهود كبير وشاق من التعب والإرهاق من طفولتي، ولكن أنا سعيدة بها الحمد لله؛ لأني حققت حُب جمهور كبير".

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