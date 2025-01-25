ريهام حجاج: "أول مرة أعمل تجربة الـ 15 حلقة في أثينا وبحضر حاجة سينما"

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ريهام حجاج، عن أهم الأشياء التي تفرح قلبها، مؤكدة أن سعادتها تكمن في اللحظات البسيطة التي تجمعها مع أسرتها.

وقالت ريهام ببرنامج "سبوت لايت": "اللي بيفرح قلبي لما بشوف حاجة حلوة، والناس كويسة، وبقعد مع ولادي وجوزي وأمي وأهلي، والناس اللي بحبها.. كل دي حاجات بتفرحني".

وبشأن غيابها عن السينما لفترة طويلة، قالت: "بقالي فترة مش بعمل سينما، وآخر فيلم لي كان من 7 سنين، وكنت بعمل زمان سينما كتير، وبعدين جت فترة كانت السينما بعافية شوية، لكنها بدأت ترجع تنطلق الفترة اللي فاتت، لكن أنا مجتهدتش إن أنا أعمل حاجة، لكن إن شاء الله السنة دي بحضر حاجة في السينما هتعجب الناس بإذن الله".

كما تحدثت ريهام عن مسلسلها المقبل في رمضان 2025، مشيرة إلى أنها ستقدم شخصية "نادين" في مسلسل "أثينا" المكون من 15 حلقة.

وأوضحت ريهام: "أنا عايزة استمتع بالشهر لأن شغلنتنا دي بتخليني مبعرفش أعمل طقوسي في رمضان وأقعد وأصلي، والسنادي أول مرة أعمل تجربة الـ 15 حلقة، وشكل التجربة هتعجبني، وأعتقد هيبقى عندي وقت أعيش رمضان زي زمان".

وعن أولادها، أضافت ريهام حجاج: "فيه ناس بيقولوا إن يوسف شبهي، وناس بتقول إن جميلة شبهي، وناس كتيرة شايفة إن الاتنين شبه جوزي، بس أنا بشوف إن الأطفال ملامحهم بتتغير كل شهر".

اقرأ أيضا:

منة شلبي عن نادية الجندي: "الأسطورة الله يحفظها"

تصدرت التريند بسبب "السراب" و"المداح 5".. 20 صورة ليسرا اللوزي