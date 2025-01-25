إياد نصار: "أواصل تحضيرات ظلم المصطبة وزوجتي تستحق جائزة في 2025"

كتب - هاني صابر:

قال الفنان إياد نصار، إنه يكون سعيدا عندما يشاهد الفرحة والسعادة على وجوه الناس.

وتابع إياد، ببرنامج سبوت لايت، أنه لو بإمكانه إعطاء جائزة لأحد في عام 2025، سوف يعطيها لزوجته.

وأضاف، أنه يواصل التحضيرات لمسلسل "ظلم المصطبة" مع المخرج هاني خليفة، الذي ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل "ظلم المصطبة" مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، ريهام عبدالغفور، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبدالحميد، محمد السويسي، قصة أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة.