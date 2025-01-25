سمية الخشاب عن مسلسلها "أم 44": "سيكون من أجمل الأدوار خلال مشواري الفني"

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة سمية الخشاب، أنها بدأت التحضيرات لمسسل "أم 44" الذي تنافس من خلاله ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسيتم عرضه على إحدى القنوات الفضائية.

وقالت سمية الخشاب، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، إن مسلسل "أم 44" يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن في الوطن العربي، ومن تأليف هبة مشاري، مشيرة إلى أنها كتبت قصة المسلسل بأسلوب جيد جدًا، وسيكون من أجمل الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني، وتقوم بتصوير مشاهدها في مدينة الرياض بالسعودية.

وعلى الجانب الآخر، أعربت سمية الخشاب عن سعادتها بالتواجد ضمن فعاليات مهرجان جوي أووردز بمدينة الرياض، موجهة الشكر لجميع القائمين على المهرجان وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مشيدة بالتطور المذهل الذي تشهده المملكة.

وأضافت: "مصر والسعودية طول العمر بلد واحد، واحنا أخوات وحبايب، وربنا يديم المحبة بينّا دايمًا، واحنا كفنانين سعداء جدًا بالتطور الحاصل في المملكة وتنوع الإنتاج الفني ما بين مسرح وسينما ومسلسلات".