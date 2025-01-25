الموت يفجع الفنان أحمد أمين.. موعد ومكان تشييع الجنازة

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان أحمد آمين، عن وفاة حماة شقيقه الأكبر الفنان محمد خضر، وتشييع جنازتها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكتب أمين، عبر حسابه على فيسبوك: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، انتقلت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة/ ابتسام محمد رشاد الجمل، حماة شقيقي الفنان محمد خضر ووالدة المهندسة لمياء صلاح والمرشدة السياحية سالي صلاح".

وأضاف أحمد آمين: "صلاة الجنازة اليوم ٢٥ يناير في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين".

على جانب آخر، يخوض أحمد آمين دراما رمضان 2025 بمسلسل "النص".

مسلسل "النص" هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

ويشارك ببطولته صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، ومن إخراج حسام علي.