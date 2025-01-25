منة شلبي عن نادية الجندي: "الأسطورة الله يحفظها"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة شلبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة تجمعها مع الفنانة الكبيرة نادية الجندي، ووجهت رسالة خاصة لها.

ونشرت منة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأسطورة، الحب الحب الحب، الله يحفظها".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "نجمة الجماهير نادية الجندي مع أفضل نجمات جيلها اليوم منة شلبي، كل الحب" ، "حلوين" ، "وانتي كمان شاطرة أوي أوي" ، "بحبكم انتم الاتنين" ، "والله أحلى وأجمل قمر في الكون كله يا منة".

يُذكر أن، آخر أعمال منة شلبي فيلم "الهوى سلطان" وشاركها البطولة أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وتأليف وإخراج هبة يسري.