تصدرت التريند بسبب "السراب" و"المداح 5".. 20 صورة ليسرا اللوزي

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإشادة بدورها ضمن أحداث مسلسل "سراب"، الذي بدأ عرضه مؤخرًا ويحقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا ونسب مشاهدة مرتفعة، وسط مشاركة عدد من نجوم الدراما التلفزيونية منهم الفنان خالد النبوي.

كما تحدثت يسرا اللوزي عن مشاركتها بالجزء الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، إلى جانب مشاركتها ببطولة مسلسل "لام شمسية" للنجمة أمينة خليل، والمقرر عرضهما ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وكانت آخر مشاركات الفنانة يسرا اللوزي على شاشة السينما بظهورها كضيف شرف بأحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة الفنان عصام عمر.

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