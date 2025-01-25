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تصدرت التريند بسبب "السراب" و"المداح 5".. 20 صورة ليسرا اللوزي

10:00 ص السبت 25 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي
  • عرض 20 صورة
    كواليس مسلسل سراب
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي بالشال الفلسطيني
  • عرض 20 صورة
    بوستر مسلسل المداح 5
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي تخطف الأنظار بإطلالتها
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي في جلسة تصوير على هامش مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي مع إياد نصار من كواليس صلة رحم رمضان 2024
  • عرض 20 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي من كواليس تصوير مسلسل سراب
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي من إحدى جلسات التصوير على إنستجرام
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي من كواليس التصوير
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي من كواليس تصوير مسلسل سراب
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي من كواليس مسلسل سراب
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي من كواليس مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي وخالد النبوي من كواليس مسلسل سراب
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي وخالد النبوي
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي من كواليس صلة رحم رمضان 2024
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإشادة بدورها ضمن أحداث مسلسل "سراب"، الذي بدأ عرضه مؤخرًا ويحقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا ونسب مشاهدة مرتفعة، وسط مشاركة عدد من نجوم الدراما التلفزيونية منهم الفنان خالد النبوي.

كما تحدثت يسرا اللوزي عن مشاركتها بالجزء الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، إلى جانب مشاركتها ببطولة مسلسل "لام شمسية" للنجمة أمينة خليل، والمقرر عرضهما ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وكانت آخر مشاركات الفنانة يسرا اللوزي على شاشة السينما بظهورها كضيف شرف بأحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة الفنان عصام عمر.

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يسرا اللوزي جوجل مسلسل سراب خالد النبوي
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