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حدث بالفن| أول تعليق من نانسي عجرم بعد أنباء طلاقها وتهديد فنانة رفضت عرض للزواج

12:01 ص السبت 25 يناير 2025
حدث بالفن| أول تعليق من نانسي عجرم بعد أنباء طلاقها وتهديد فنانة رفضت عرض للزواج

النشرة-الفنية

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إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ معلومات عن مي الغيطي بعد تهديد شخص رفضت الزواج منه، ماذا قال الجمهور عن هنا الزاهد بسبب دورها في مسلسل "إقامة جبرية"؟، يسرا اللوزي تكشف كواليس جديدة عن شخصيتها في مسلسل "المداح 5"، عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي في العالم العربي، "المتحدة" تطرح "بوستر" مسلسل "الكابتن" لـ أكرم حسني، تحرك سعودي رسمي بعد تداول فيديو يثير جدلًا مخالف للذوق العام، نور النبوي يهنئ عمر مرموش بعد تعاقده مع مانشستر سيتي، وغيرها من الأخبار.

أحمد الفيشاوي عمرو دياب عبدالمجيد عبدالله أنغام نور النبوي العتاولة2 أكرم حسني يسرا اللوزي هنا الزاهد

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