مي عمر جريئة ورانيا منصور تخطف الأنظار .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد عادل إمام

ظهر النجم محمد عادل إمام بصحبة الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "في حياتنا ناس هم الأساس.. حقيقي شكرا من هنا لبكرة".

رانيا منصور

خطفت الفنانة رانيا منصور، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ماريتا الحلاني

ظهرت المطربة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني بـ"جيبة قصيرة"، عبر حسابها على إنستجرام ، وذلك من أحدث ظهور لها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

المخرج بيتر ميمي

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة له من أحدث ظهور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سنغزو العالم".

يارا

خطفت المطربة يارا، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ملفوفة بأناقة ولمسة من الذهب".

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي، بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، أبرزت من خلالها جمالها.

إنتصار

نشرت الفنانة إنتصار، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تستعد لشهر رمضان المبارك، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ليلى زاهر

خضعت الفنانة ليلى أحمد زاهر، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة باللونين الأبيض والأسود.

هاجر السراج

نشرت الفنانة هاجر السراج، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة كاجوال من أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.