"أهداه صقر من الذهب الخالص".. تركي آل الشيخ يحتفي بحفل هانز زيمر في الرياض

كتب- مروان الطيب:

احتفى المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالموسيقار العالمي، هانز زيمر بعد إحيائه حفلًا موسيقيًا في الرياض شهد حضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

ونشر تركي صور من كواليس الحفل عبر حسابه على "X"، ظهر خلاله وهو يهدي هانز زيمر تمثال على هيئة صقر من الذهب الخالص تكريمًا له ولمسيرته الموسيقية واحتفالًا بحفله الأول في الشرق الأوسط.

وكشف تركي عن تعاون ضخم مع الموسيقار العالمي، هانز زيمر، وعدد من المشاريع الموسيقية خلال الفترة المقبلة، ونشر آل الشيخ صورة له مع الموسيقار هانز زيمر عبر حسابه على موقع "X"، وعلق: "التقيت اليوم بشخص يُعتبر من أعظم الموسيقيين في عصرنا الحاضر، الأسطورة Hans Zimmer تناقشنا كثيرًا في العديد من المشاريع المستقبلية التي أتمنى أن ترى النور قريبًا، ومنها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات مختلفة، وأيضًا عمل مقطوعة موسيقية بمسمى Arabia مستوحاة من بلدي الغالي، وأيضًا عمل حفلة موسيقية كبيرة جدًا بفكرة جديدة من موسم الرياض في السنوات القادمة".



وتابع: "كما عرضت عليه المرحلة التي وصلنا لها في فيلم معركة اليرموك (خالد بن الوليد)، وعن إمكانية مشاركته في وضع الموسيقى التصويرية له، كل هذه المشاريع اتفقنا على الخطوط العريضة لها، وأتمنى أن نصل لاتفاق نهائي بشأنها، لمست منه إعجابه الشديد بوطني الغالي، وبطيبة وكرم الشعب السعودي الأصيل، ووعدني بزيارة قريبة له ولأسرته وأصدقائه للمملكة مرة أخرى".



يذكر أن، مدينة الرياض استضافت مؤخرًا حفل توزيع جوائز "Joy Awards" وسط حضور عدد كبير لأبرز النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، وشهد الحفل تكريم العديد من الأسماء وأعمالهم سواء التلفزيونية أو السينمائية التي تم عرضها طوال عام 2024، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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