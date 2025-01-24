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بعد واقعة القبلة المثيرة للجدل.. 20 صورة للنجمة أنغام

11:41 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    النجمة أنغام من حفل جوي أوورد
  • عرض 20 صورة
    أنغام على اللافندر كاربت من حفل جوي أوورد
  • عرض 20 صورة
    أنغام في الدوحة
  • عرض 20 صورة
    أنغام بإطلالة كلاسيكية
  • عرض 20 صورة
    أنغام في زيارة للمتحف المصري الكبير
  • عرض 20 صورة
    أنغام مع الكينج محمد منير
  • عرض 20 صورة
    أنغام مع محمد رمضان
  • عرض 20 صورة
    أنغام مع محمد منير
  • عرض 20 صورة
    أنغام من إحدى الحفلات الغنائية في دبي
  • عرض 20 صورة
    أنغام من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    أنغام من جلسة تصوير احتفالًا بالعام الجديد
  • عرض 20 صورة
    أنغام من حفل توزيع جوائز جوي أوورد
  • عرض 20 صورة
    أنغام من حفل جوي أوورد
  • عرض 20 صورة
    أنغام من حفل البحرين
  • عرض 20 صورة
    أنغام تحتفل بالعام الجديد
  • عرض 20 صورة
    أنغام من كواليس حفل جوي أوورد
  • عرض 20 صورة
    أنغام وتامر عاشور من حفل جوي أوورد
  • عرض 20 صورة
    جلسة تصوير لأنغام من داخل المتحف المصري الكبير
  • عرض 20 صورة
    أنغام من حفل مهرجان شتا الكويت
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت النجمة أنغام، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله الفنان السعودي، عبد المجيد عبد الله وهو يقبلها، وآثار بسببه لغطًا كبيرًابسبب طريقته وحماسه الشديد إلى أن تدخل الفنان حسين فهمي وقتها.

واحتفلت أنغام بعيد ميلادها، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني والغنائي، ونشرت صور من كواليس الاحتفال عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "شكرًا الدوحة على الاستقبال الرائع، اسعدتوني".

وفازت انغام بجائزة "الأغنية الأكثر رواجًا في 2024" ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، عن أغنيتها "هو أنت مين" مناصفة مع الفنان تامر عاشور وأغنيته "هيجيلي موجوع"، وحرصت أنغام على توجيه الشكر والتحية لكل من قابلته في حفل "Joy Awards" وكتبت: شكرًا جوي أوورد على ليلة استثنائية، لقائي بـ أبو نورة، وعبد المجيد عبد الله، وعبد الله الرويشد جعل الليلة أجمل بكثير بالنسبة لي وشكر كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ".

يذكر أن النجمة أنغام أطلقت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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أنغام عبد المجيد عبد الله قبلة عبد المجيد عبد الله لأنغام حسين فهمي إنستجرام أنغام
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