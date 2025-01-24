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بعد تدهور حالته الصحية.. 20 صورة للفنان صالح العويل

11:22 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل من كواليس تصوير أحد الأفلام
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل من كواليس مسلسل جودر
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل وياسر جلال من كواليس مسلسل جودر
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل وعادل أدهم
  • عرض 20 صورة
    الفنان صالح العويل في شبابه
  • عرض 20 صورة
    الفنان صالح العويل من فترة الشباب
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل على فراش المرض
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل مع أحمد زكي من كواليس ضد الحكومة
  • عرض 20 صورة
    الفنان الكبير صالح العويل
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل ومحمود حميدة
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل مع الفنانة سناء جميل
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل مع فريد شوقي
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل مع ياسر جلال_1
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل مع عزت أبو عوف
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل مع رشدي أباظة
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل من كواليس أحد الأفلام
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل من فترة الشباب
  • عرض 20 صورة
    صالح العويل من الكواليس
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كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان صالح العويل، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

واشتهر الفنان صالح العويل بمشاركته بالعديد من الأدوار الثانوية في السينما المصرية، بدأها من خلال فيلم "اللص والكلاب"، و"الأشرار، ومضى قطار العمر، البرئ، وضاع العمر يا ولدي، حسن اللول، عصابة حمادة وتوتو"، وتعاون خلالها مع أبرز نجوم السينما، وحقق شهرة واسعة.

يذكر أن، الفنان صالح العويل يشارك بمسلسل "جودر 2" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

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الفنان صالح العويل جوجل السينما المصرية اللص والكلاب حسن اللول عصابة حمادة وتوتو مسلسلات رمضان 2025
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