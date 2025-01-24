بعد تدهور حالته الصحية.. 20 صورة للفنان صالح العويل

أحمد الفيشاوي في منافسة مع كاميرون دياز على صدارة "نتفليكس".. ما القصة؟

كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان صالح العويل، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

واشتهر الفنان صالح العويل بمشاركته بالعديد من الأدوار الثانوية في السينما المصرية، بدأها من خلال فيلم "اللص والكلاب"، و"الأشرار، ومضى قطار العمر، البرئ، وضاع العمر يا ولدي، حسن اللول، عصابة حمادة وتوتو"، وتعاون خلالها مع أبرز نجوم السينما، وحقق شهرة واسعة.

يذكر أن، الفنان صالح العويل يشارك بمسلسل "جودر 2" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

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