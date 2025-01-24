المخرج شادي علي يشيد بفريق عمل وأبطال مسلسل "سراب"

كتب- مروان الطيب:

أشاد المخرج، شادي علي بفريق عمل وأبطال مسلسل "سراب" الذي بدأ عرضه مؤخرًا، ويحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ونشر شادي علي صورة تجمع أبطال الفيلم عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتب: "تحية كبيرة لكل صناع مسلسل سراب، خلف وأمام الكاميرا، ألف مبروك".

وتدور أحداث مسلسل "سراب" في إطار درامي، حول اختفاء طفل في السابعة من عمره في ظروف غامضة، ويحاول والداه كشف ملابسات ما حدث، ثم يعود الطفل سالمًا لكن يبقى الغموض مستمرًا، بينما تتوالى التحقيقات حول هذا الاختفاء، لتكشف عن حقائق وعلاقات متشابكة تقلب كل شيء رأسًا على عقب، ويشارك ببطولة المسلسل كل من خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد.

وكانت آخر مشاركات المخرج شادي علي على شاشة السينما بفيلم الكوميديا "التجربة المكسيكية" عام 2024، وشارك ببطولته مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ندى موسى، أحمد فتحي، ليلى عز العرب.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة إلى المكسيك، حيث يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات، وتتوالى الأحداث، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، وإخراج شادي علي.

وانتهى المخرج شادي علي مؤخرا من مراحل المونتاج والمكساج لفيلمه الجديد "فار بسبع أرواح"من إنتاج الشركة العربية وبطولة مجموعة من النجوم من بينهم ويزو وسليمان عيد وعدد من ضيوف الشرف ويعلن قريبا موعد عرضه.



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