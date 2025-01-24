أحمد الفيشاوي في منافسة مع كاميرون دياز على صدارة "نتفليكس".. ما القصة؟

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي، بتصدر فيلمه "عادل مش عادل" قائمة الأكثر مشاهدة في مصر والمملكة العربية السعودية، وجاء في المركز الثاني متفوقًا على عدد من الأعمال السينمائية لألمع النجوم.

ونشر الفيشاوي صور من تصدر فيلم "عادل مش عادل" قائمة "نتفليكس" لأكثر 10 أعمال مشاهدة في مصر، وكتب: "عادل مش عادل رقم 2 في قائمة الأكثر مشاهدة في مصر، ورقم 3 في السعودية، كاميرون انت رقم واحد ولكن مع كل حبي سأتفوق عليكي"، وتصدر فيلم الأكشن "Back in Action" بطولة النجمة العالمية كاميرون دياز، قائمة نتفليكس للأعمال الأعلى مشاهدة في مصر.

وشارك ببطولة الفيلم كل من شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، محمد أوتاكا، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري، وعرض بشهر يناير 2024.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أحمد الفيشاوي كانت بفيلم "بنقدر ظروفك"، وشاركه البطولة كل من مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وعرض في شهر مايو 2024.

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