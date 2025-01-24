مخالفة الذوق العام.. تحرك سعودي رسمي بعد تداول فيديو يثير جدلًا

لقطة من فيديو المتداول وأخرى من بيان الأمن العام

أعلنت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية عن استدعاء شخصين خالفا لائحة المحافظة على الذوق العام خلال فعالية بالعاصمة السعودية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، عبر حساب الأمن العام على منصة "إكس"، أن ما تم تداوله من محتوى مرئي يُخالف لائحة المحافظة على الذوق العام، ويظهر فيه شخصان خلال فعالية بمدينة الرياض، فإنه جارٍ استدعاؤهما، وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية.

📹| شرطة منطقة الرياض: استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض. pic.twitter.com/wNH0RdLt3K — الأمن العام (@security_gov) January 24, 2025

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية فيديو من حفل توزيع جوائز "جوي أواردز 2025" (Joy Awards)، الذي أقيم في العاصمة السعودية، الرياض. ويُظهر الفيديو المتداول المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله وهو يُقبّل بحماسة المطربة المصرية أنغام أثناء مشاركتها في مهرجان "جوائز صناع الترفيه".