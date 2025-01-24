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مخالفة الذوق العام.. تحرك سعودي رسمي بعد تداول فيديو يثير جدلًا

09:28 م الجمعة 24 يناير 2025

لقطة من فيديو المتداول وأخرى من بيان الأمن العام

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أعلنت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية عن استدعاء شخصين خالفا لائحة المحافظة على الذوق العام خلال فعالية بالعاصمة السعودية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، عبر حساب الأمن العام على منصة "إكس"، أن ما تم تداوله من محتوى مرئي يُخالف لائحة المحافظة على الذوق العام، ويظهر فيه شخصان خلال فعالية بمدينة الرياض، فإنه جارٍ استدعاؤهما، وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية فيديو من حفل توزيع جوائز "جوي أواردز 2025" (Joy Awards)، الذي أقيم في العاصمة السعودية، الرياض. ويُظهر الفيديو المتداول المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله وهو يُقبّل بحماسة المطربة المصرية أنغام أثناء مشاركتها في مهرجان "جوائز صناع الترفيه".

أنغام تقبيل أنغام عبد المجيد عبدالله الذوق العام شرطة الرياض جوي أواردز 2025 Joy Awards
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