"رقم 7 دايمًا كسبان".. نور النبوي يهنئ عمر مرموش بعد تعاقده مع مانشستر سيتي

كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان نور النبوي، على تهنئة اللاعب المصري، عمر مرموش بعد انضمامه لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ اللاعبين المصريين والعرب.

ونشر صورة له من كواليس فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، وظهر خلالها بتيشيرت يحمل رقم 7، وهو نفس الرقم الذي حصل عليه مرموش فور انتقاله، وكتب: "رقم 7 دايمًا كسبان، ماجد ابن الناس، و عمر مرموش".

وعرض فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" مطلع شهر ديسمبر 2024، وتدور أحداثه حول مواصلة ماجد مع أصدقائه وزملائه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد بحر، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

وكانت آخر مشاركات نور النبوي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "6 شهور" وسط مشاركة عدد من النجوم والوجوه الشابة وهم نور إيهاب، مرام مكرم، فريدة رجب، مجدي بدر، شريف حافظ.

وتدور أحداث المسلسل حول مراد ولطيفة اللذان يتنافسان على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية، وعرض المسلسل على منصة "واتش ات" نهاية شهر أكتوبر الماضي.

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