"ليلة لا تنسى".. تركي آل الشيخ مع نجوم حفل "Joy Awards" في الرياض

كتب- مروان الطيب:

احتفى المستشار، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، بنجوم حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم في الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ونشر تركي صورة تذكارية تجمعه بعدد من هؤلاء النجوم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، منهم الموسيقار العالمي، هانز زيمر، النجم العالمي، مورجان فريمان، المخرج العالمي، جاي ريتشي، المغنية كريستينا أجيليرا، لاعب منتخب فرنسا السابق، تيري هنري، الممثل الأمريكي، ماثيو ماكونهي، الممثل الأمريكي كوبا جودينج جونيور، الممثل العالمي، مارتن لورانس، الممثل العالمي، سير أنتوني هوبكنز.

وعلق تركي على الصورة: "ليلة لا تنسى، متوهجة بتألق كل من حضر من جميع أنحاء العالم، وأدخل البهجة إلى العالم".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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