رمضان 2025.. "المتحدة" تطرح "بوستر" مسلسل "الكابتن" لـ أكرم حسني

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كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الملصق الدعائي لمسلسل "الكابتن" بطولة النجم أكرم حسني، والمقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان 2025.

ويواصل أكرم تصوير مشاهده في العمل، الذي يشارك في بطولته: آية سماحة، أحمد عبدالوهاب، سوسن بدر، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، محمد رضوان، سامي مغاوري وعمر شوقي.

ويضم فريق مسلسل "الكابتن" مؤمن نور، ميمي جمال، وئام مجدي ومن إخراج معتز التوني وتأليف عمرو الدالي، والعمل مكون من 15 حلقة.

جدير بالذكر أن الفنان أكرم حسني عُرض له في رمضان 2024 مسلسل بابا جه، وشاركته البطولة الفنانة نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، أوتاكا، لافينيا نادر، ياسر الطوبجي، فريال يوسف.