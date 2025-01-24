بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يعلق (صور)

كتبت - نوران أسامة:

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت كارولين، صورتين من إطلالتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "زي القمر، العسل، إيه الحلاوة دي، قمراية، أجمل واحدة، السكر أوي".

وتشارك كارولين عزمي في سباق رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، أحمد عبد العزيز، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، عايدة رياض، صفوة، وإخراج محمد عبد السلام.

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