إعلان

بـ"فستان جريء".. رانيا منصور تخطف الأنظار والجمهور يغازلها (صور)

04:45 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رانيا منصور (4)
  • عرض 8 صورة
    رانيا منصور (5)
  • عرض 8 صورة
    رانيا منصور (6)
  • عرض 8 صورة
    رانيا منصور (3)
  • عرض 8 صورة
    رانيا منصور (8)
  • عرض 8 صورة
    رانيا منصور (9)
  • عرض 8 صورة
    رانيا منصور (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نوران أسامة:

خضعت الفنانة رانيا منصور، لجلسة تصوير جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت رانيا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "وبعدين بقي في الجمال ده ، زي القمر، العسل كله، جميلة أوي، جمالها الساحر، تحفة الفستان".

يذكر أن، رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن إخراج خيري سالم.

اقرأ أيضا:

ماذا قال الجمهور عن هنا الزاهد بسبب دورها في مسلسل "إقامة جبرية"؟

بعد تهديد شخص لرفضها الزواج منه.. 9 معلومات عن مي الغيطي

رانيا منصور الفنانة رانيا منصور فستان رانيا منصور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يعلق (صور)

إعلان

إعلان