بـ"فستان جريء".. رانيا منصور تخطف الأنظار والجمهور يغازلها (صور)

كتبت - نوران أسامة:

خضعت الفنانة رانيا منصور، لجلسة تصوير جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت رانيا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "وبعدين بقي في الجمال ده ، زي القمر، العسل كله، جميلة أوي، جمالها الساحر، تحفة الفستان".

يذكر أن، رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن إخراج خيري سالم.

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