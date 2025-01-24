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بـ"فستان جريء"..أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يغازلها (صورة)

04:16 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مي عمر
  • عرض 6 صورة
    الفنانة مي عمر
  • عرض 6 صورة
    مي عمر
  • عرض 6 صورة
    مي عمر بإطلالة شتوية (2)
  • عرض 6 صورة
    مي عمر بإطلالة شتوية
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كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت مي، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده، زي القمر، آيقونة الجمال، سكر أوي، الحلوة، تحفة".

وتقوم الفنانة مي عمر في مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في رمضان 2025، بأداء شخصية الراقصة "إش إش".

ويشاركها بطولة المسلسل ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين، وإخراج محمد سامي.

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مي عمر الفنانة مي عمر إطلالة مي عمر مسلسل إش إش
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