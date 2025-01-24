"منور يا نصار".. كيف علق الجمهور على بوستر أحمد السقا بمسلسل"العتاولة 2"

كتب- هاني صابر:

ينتظر جمهور وعشاق الدراما الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2" بشغف وحماس كبير، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه جزئه الأول.

ونشرت منصة "شاهد"، بوستر النجم أحمد السقا بمسلسل "العتاولة 2"، وتفاعل مع البوستر الفنان أحمد فهمي معلقا: "الأيقونة أحمد السقا صاحبي وأخويا". ليرد السقا على رسالته قائلا:"أخويا وصاحبي وحبيبي". بينما تفاعلت الفنانة فيفي عبده بإيموجي "قلوب".

فيما جاءت تعليقات الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي: "العتاولة دايما فوق، منور يا نصار، السقا شكله هيعمل شغل عالي في رمضان، المسلسل هيكون جامد، العتاولة طبعا من أفضل مسلسلات رمضان، السقا قادر ينجح أي عمل، العتاولة كفتها دايما كسبانة، بجد المسلسل هيبقى تحفة".

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، فيفي عبده، نسرين أمين، وآخرين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.