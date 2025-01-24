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أول تعليق من نانسي عجرم بعد أنباء طلاقها

02:22 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    نانسى عجرم وزوجها
  • عرض 14 صورة
    نانسي عجرم وزوجها
  • عرض 14 صورة
    نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم
  • عرض 14 صورة
    نانسي عجرم وزوجها
  • عرض 14 صورة
    نانسي عجرم وزوجها وبناتها
  • عرض 14 صورة
    نانسي عجرم وزوجها
  • عرض 14 صورة
    نانسي عجرم وزوجها
  • عرض 14 صورة
    فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم
  • عرض 14 صورة
    نانسي عجرم وزوجها
  • عرض 14 صورة
    نانسي عجرم وزوجها
  • عرض 14 صورة
    نانسي عجرم وزوجها
  • عرض 14 صورة
    نانسي عجرم وزوجها
  • عرض 14 صورة
    نانسي عجرم وزوجها
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كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة نانسي عجرم، رسالة للجمهور عبر السوشيال ميديا، عقب تداول أنباء حول انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وكتبت نانسي عجرم، عبر حسابها على فيسبوك: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة".

ولم تؤكد أو تنفي نانسي عجرم أو زوجها بشكل رسمي خبر طلاقهما حتى الآن، مكتفية بهذه الرسالة الغامضة.

يذكر أن، نانسي عجرم، أحيت مؤخرا في 3 يناير حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2008 تزوجت نانسي عجرم زواجا مدنيا من طبيب الأسنان فادي الهاشم في قبرص. وأنجبت ابنتها الأولى "ميلا" في 16 مايو 2009، وغنت لها أغنية بعنوان "يا رب تكبر ميلا"، وفي 23 أبريل 2011 أنجبت ابنتها الثانية "إيلا"، وأصدرت أغنية بعنوان "حضري لعبك" في يوم ميلادها. وفي 30 يناير 2019 أنجبت ابنتها الثالثة "ليا"، وغنت لها أغنية بعنوان "ليا".

نانسي عجرم

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