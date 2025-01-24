"شكرا من هنا لبكرة".. محمد عادل إمام يوجه رسالة لـ عمرو دياب

كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد عادل إمام، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له مع النجم عمرو دياب من أحدث ظهور لهما، موجها رسالة له.

ونشر إمام، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "في حياتنا ناس هم الأساس .. حقيقي شكرا من هنا لبكرة، عمرو دياب".

ويغيب محمد عادل إمام، عن موسم دراما رمضان 2025 بعد خروج مسلسله من المنافسة وتأجيله.

يذكر أن، آخر أعمال محمد إمام التليفزيونية مسلسل "كوبرا" الذي عرض في رمضان الماضي وهو عمل مكون من 15 حلقة، وشاركه البطولة مجدي كامل وهشام إسماعيل وعلاء مرسي ومنة فضالي ومحمد ثروت ومحمود عبدالمغني وأحمد فتحي ومحمود البزاوي وإخراج أحمد شفيق.

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