أحدث ظهور لـ منة فضالي.. وتعلق: "مراحل التهييس بجد" (صور)

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت منة فضالي، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلقت: "مراحل التهيس بجد أما تصحى ٥ الصبح وعندك تصوير ٦ لازم ده يبقى شكلي".

وتشارك منة فضالي في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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