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الليلة.. MBC مصر تعيد عرض حفل النسخة الخامسة من Joy Awards

01:55 م الجمعة 24 يناير 2025

Joy Awards 2025

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كتبت- منى الموجي:

تُعيد قناة "MBC مصر"، في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة عرض حفل جوائز صنّاع الترفيه الذي قدّمته الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

احتفى مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS) في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض، بنجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع، وتواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

وكرم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024، ومن بين المكرمين: مورجان فريمان، ماثيو ماكونهي، المخرج محمد عبدالعزيز، المطرب عبدالله الرويشد.

إعادة حفل JOY AWARDS 2025 على MBC مصر تُعرض اليوم الجمعة 24 يناير 2025 في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

Joy Awards MBC مصر ماثيو ماكونهي محمد عبدالعزيز عبدالله الرويشد
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