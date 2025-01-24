"نشوفكم على خير"..سوسن بدر تعلن عن جزء ثالث من سلسلة "أم الدنيا"

كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة سوسن بدر، عن إنتاج جزء ثالث من سلسلة "أم الدنيا" بعد انتهاء عرض الجزئين الأول والثاني.

ونشرت سوسن، مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعيدة وفخورة من ردود الفعل بعد انتهاء عرض أم الدنيا ١ و ٢ من المصريين والأجانب على سي بي سي.. نشوفكم على خير في الجزء التالت إن شاء الله".

سلسلة "أم الدنيا" بطولة سوسن بدر، وإخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم، وعرض منها جزئين عبر منصة watch it، حيث تسرد السلسلة بإطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

View this post on Instagram A post shared by Sawsan Badr / سوسن بدر (@sawsanbadrofficial)

اقرأ أيضا:

ماذا قال الجمهور عن هنا الزاهد بسبب دورها في مسلسل "إقامة جبرية"؟

بعد تهديد شخص لرفضها الزواج منه.. 9 معلومات عن مي الغيطي